Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 56-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

L1145/ Cursdorf (ots)

Am gestrigen Abend kam es kurz vor 18.00 Uhr auf der Landesstraße 1145 in der Nähe von Cursdorf zu einem Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die L 1145 aus Neuhaus am Rennweg kommend. Kurz nach dem Ortsausgang Cursdorf verlor der Mann in einer Rechtskurve möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford entstand Totalschaden. Auch der Baum wurde durch den Aufprall beschädigt.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr, Mitarbeiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Alkohol oder andere berauschende Mittel ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme nicht.

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