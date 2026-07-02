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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsdelikte auf Supermarktparkplatz führen zu mehreren Strafverfahren

Sonneberg (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in Sonneberg zu einem Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte.

Kurz vor Mitternacht informierten Zeugen die Polizei darüber, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neustädter Straße ein Pkw durch sogenannte Driftmanöver auffallen würde. Zudem soll sich zeitweise eine Person außen am Fahrzeug im Bereich des Hecks festgehalten haben. Nach Zeugenaussagen kam es hierbei beinahe zu einem Verkehrsunfall.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass zunächst ein 19-jähriger Fahrzeugführer den Pkw über den Parkplatz steuerte, während sich ein 23-Jähriger außen am Fahrzeugheck festhielt. Anschließend erfolgte ein Fahrerwechsel.

Der 23-jährige Fahrzeugführer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Gegen den 23-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Darüber hinaus wurden weitere Strafverfahren eingeleitet.

Auch gegen den 19-jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde dessen Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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