Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kreisausscheid der Radfahrausbildung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Rahmen der jährlichen Radfahrausbildung der Grundschülerinnen und Grundschüler des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt fand am 26.06.2026 zum Abschluss der Radfahrausbildung im Schuljahr 2025/2026 der Kreisausscheid zur Ermittlung des besten Radfahrers und der besten Radfahrerin des Landkreises auf dem Gelände der KomBus in Saalfeld statt.

Von insgesamt 81 eingeladenen Schülerinnen und Schülern aus 27 Grundschulen stellten sich 41 Kinder der Herausforderung.

Sie traten in den Disziplinen Wissenstest, Verkehrsgarten, Hindernisparcours sowie Fehlersuche am Fahrrad gegeneinander an und kämpften um die besten Platzierungen.

Für die Teilnehmenden gab es dabei ein besonderes Ziel: die Qualifikation für den Landeswettbewerb "Bester Radfahrer/Beste Radfahrerin Thüringens", der am 12.09.2026 auf dem Petersberg in Erfurt stattfindet.

Für den Landeswettbewerb qualifizierten sich Anja Wowros von der Grundschule Probstzella sowie Valentino Schwarz von der Freien Fröbelschule Rudolstadt(Große Allee).

Herzlichen Glückwunsch!

Auch wenn nur jeweils ein Mädchen und ein Junge am Landeswettbewerb "Bester Radfahrer/Beste Radfahrerin Thüringens" teilnehmen können, waren letztlich alle Teilnehmenden Gewinner.

Sie dürfen sich mit Recht zu den besten Radfahrerinnen und Radfahrern des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zählen. Ihnen gebührt Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen im Rahmen der Radfahrausbildung. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde sowie kleine Sachpreise.

Im Anschluss an den Wettbewerb konnten sich die Schülerinnen und Schüler bei einem Erste-Hilfe-Kurs des Polizeiärztlichen Dienstes weiterbilden. Für ihre Teilnahme erhielten sie zudem eine entsprechende Urkunde.

Hinweis, damit Kinder sichere Radfahrer werden:

Die Radfahrausbildung in der Schule vermittelt den Kindern wichtige Grundlagen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Oft hilft es, wenn das Gelernte im Alltag gemeinsam mit den Eltern aufgegriffen und spielerisch im Straßenverkehr vertieft wird. So gewinnen die Kinder Schritt für Schritt mehr Sicherheit und Routine.

Viele Kinder tragen beim Radfahren bereits einen Helm aber leider noch nicht alle. Dieser kann im Falle eines Sturzes dazu beitragen, Verletzungen am Kopf zu vermeiden und im entscheidenden Moment vielleicht sogar Leben schützen.

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