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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug eines Paketlieferdienstes und Fußgängerin stoßen zusammen - eine Person verletzt

Pößneck (ots)

Am Dienstag, dem 30.06.2026, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich im Schlettweiner Steig in Pößneck ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug eines Paketlieferdienstes und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Fahrer des Lieferfahrzeugs rückwärts. Zeitgleich überquerte eine Fußgängerin die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Frau.

Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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