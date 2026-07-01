Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte dringen in Gebäude der Fahrgastschifffahrt ein - Zeugen gesucht

Hohenwarte (ots)

In der Nacht von Montag, dem 29.06.2026, auf Dienstag, den 30.06.2026, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Fahrgastschifffahrt an der Staumauer des Hohenwartestausees ein.

Die Täter entwendeten Bargeld sowie Werkzeug im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Darüber hinaus verursachten sie einen Sachschaden, der ebenfalls im vierstelligen Bereich liegt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat oder den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0163789/2026 bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 zu melden.

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