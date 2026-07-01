PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte dringen in Gebäude der Fahrgastschifffahrt ein - Zeugen gesucht

Hohenwarte (ots)

In der Nacht von Montag, dem 29.06.2026, auf Dienstag, den 30.06.2026, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Fahrgastschifffahrt an der Staumauer des Hohenwartestausees ein.

Die Täter entwendeten Bargeld sowie Werkzeug im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Darüber hinaus verursachten sie einen Sachschaden, der ebenfalls im vierstelligen Bereich liegt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat oder den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0163789/2026 bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 09:35

    LPI-SLF: Gefährliches Fahrmanöver - Polizei sucht Zeugen

    Schleiz (ots) - Am Dienstag, dem 30.06.2026, kam es gegen 19:30 Uhr in Schleiz zu einem mutmaßlich gefährlichen Fahrmanöver, bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Mercedes die Bergstraße in Richtung der Ampelkreuzung Geraer Straße. Obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte, setzte er seine Fahrt ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 09:30

    LPI-SLF: Unbekannte dringen in Elektrobaufirma ein - Zeugen gesucht

    Oettersdorf / Saale-Orla-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag, dem 29.06.2026, auf Dienstag, den 30.06.2026, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Elektrobaufirma in der Werner-Seelenbinder-Straße in Oettersdorf ein. Nachdem sie auf das Firmengelände gelangt waren, befuhren sie dieses mit einem Kleinwagen. Offenbar wurden die ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 11:16

    LPI-SLF: Unbekannte besprühen Pflanzen in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - In der Kleingartenanlage WOTUFA Neustadt a. d. Orla e.V. in Neustadt an der Orla haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Ligusterhecke mutmaßlich mit einer chemischen Substanz besprüht. In der Folge verwelkte die Hecke und ging ein. Zudem wurde durch die Chemikalie ein Gartentor beschädigt. Die Polizei bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren