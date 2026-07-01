PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährliches Fahrmanöver - Polizei sucht Zeugen

Schleiz (ots)

Am Dienstag, dem 30.06.2026, kam es gegen 19:30 Uhr in Schleiz zu einem mutmaßlich gefährlichen Fahrmanöver, bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Mercedes die Bergstraße in Richtung der Ampelkreuzung Geraer Straße. Obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte, setzte er seine Fahrt über die Kreuzung in Richtung Stadtmitte fort. Nach Zeugenangaben soll das Fahrzeug dabei sogar "gedriftet" sein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein anderer Pkw die Geraer Straße aus Richtung Oettersdorf. Dessen Fahrer musste ausweichen beziehungsweise stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Anschließend setzte der Mercedes-Fahrer und das Fahrzeug welches abbremsen muuste, die Fahrt fort.

Der Mercedes konnte später durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Gegen den mutmaßlichen Fahrer wurden unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs gesucht, das dem Mercedes ausweichen beziehungsweise stark abbremsen musste.

Wer Hinweise zum Geschehen geben kann oder selbst betroffen war, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0163614/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 09:30

    LPI-SLF: Unbekannte dringen in Elektrobaufirma ein - Zeugen gesucht

    Oettersdorf / Saale-Orla-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag, dem 29.06.2026, auf Dienstag, den 30.06.2026, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Elektrobaufirma in der Werner-Seelenbinder-Straße in Oettersdorf ein. Nachdem sie auf das Firmengelände gelangt waren, befuhren sie dieses mit einem Kleinwagen. Offenbar wurden die ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 11:16

    LPI-SLF: Unbekannte besprühen Pflanzen in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - In der Kleingartenanlage WOTUFA Neustadt a. d. Orla e.V. in Neustadt an der Orla haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Ligusterhecke mutmaßlich mit einer chemischen Substanz besprüht. In der Folge verwelkte die Hecke und ging ein. Zudem wurde durch die Chemikalie ein Gartentor beschädigt. Die Polizei bittet um ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:10

    LPI-SLF: Nachtrag zu: Einbruch in Regelschule - Polizei sucht Zeugen vom 30.06.2026

    Sonneberg (ots) - Korrektur: Bei dem Gebäude, in das eingebrochen wurde, handelt es sich um ein Gebäude der Cuno Hofmeister Schule in der Neuhäuser Straße 5 in Sonneberg. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren