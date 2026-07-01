Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährliches Fahrmanöver - Polizei sucht Zeugen

Schleiz (ots)

Am Dienstag, dem 30.06.2026, kam es gegen 19:30 Uhr in Schleiz zu einem mutmaßlich gefährlichen Fahrmanöver, bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Mercedes die Bergstraße in Richtung der Ampelkreuzung Geraer Straße. Obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte, setzte er seine Fahrt über die Kreuzung in Richtung Stadtmitte fort. Nach Zeugenangaben soll das Fahrzeug dabei sogar "gedriftet" sein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein anderer Pkw die Geraer Straße aus Richtung Oettersdorf. Dessen Fahrer musste ausweichen beziehungsweise stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Anschließend setzte der Mercedes-Fahrer und das Fahrzeug welches abbremsen muuste, die Fahrt fort.

Der Mercedes konnte später durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Gegen den mutmaßlichen Fahrer wurden unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs gesucht, das dem Mercedes ausweichen beziehungsweise stark abbremsen musste.

Wer Hinweise zum Geschehen geben kann oder selbst betroffen war, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0163614/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

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