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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte besprühen Pflanzen in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

In der Kleingartenanlage WOTUFA Neustadt a. d. Orla e.V. in Neustadt an der Orla haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Ligusterhecke mutmaßlich mit einer chemischen Substanz besprüht. In der Folge verwelkte die Hecke und ging ein. Zudem wurde durch die Chemikalie ein Gartentor beschädigt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer am 19.06.2026 oder 20.06.2026 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0156537/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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