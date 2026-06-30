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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zu: Einbruch in Regelschule - Polizei sucht Zeugen vom 30.06.2026

Sonneberg (ots)

Korrektur:

Bei dem Gebäude, in das eingebrochen wurde, handelt es sich um ein Gebäude der Cuno Hofmeister Schule in der Neuhäuser Straße 5 in Sonneberg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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