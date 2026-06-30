Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nachtrag zu: Einbruch in Regelschule - Polizei sucht Zeugen vom 30.06.2026
Sonneberg (ots)
Korrektur:
Bei dem Gebäude, in das eingebrochen wurde, handelt es sich um ein Gebäude der Cuno Hofmeister Schule in der Neuhäuser Straße 5 in Sonneberg.
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