Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Föritztal (ots)

Am Dienstag, dem 30.06.2026, ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der Bahnhofstraße (B89) in Föritztal-Schierschnitz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es im betroffenen Bereich zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell