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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Regelschule - Polizei sucht Zeugen

Sonneberg (ots)

Am Montag, dem 29.06.2026, informierte der Schulleiter der Regelschule Köppensdorf gegen 11.30 Uhr die Polizei über einen Einbruch in einen Kellerraum der Schule.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft und dabei Sachschaden verursacht hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer an dem Wochenende von Freitag, dem 25.06.2026, 14.00 Uhr, bis Montag, dem 29.06.2026, 11.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Regelschule Köppensdorf beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0161949/2026 bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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