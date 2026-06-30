Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto landet nach Unfall in Bach

Bad Lobenstein (ots)

Am Montag, dem 29.06.2026, kam eine 78-jährige Pkw-Fahrerin in Bad Lobenstein von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei über den Unfall in der Saalstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Zaun und kam anschließend in einem angrenzenden Bach zum Stillstand.

Die Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde vorsorglich jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

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