Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs
Rudolstadt (ots)
Am Montag, dem 29.06.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23.15 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Schloßstraße in Rudolstadt. Anlass der Kontrolle war, dass verbotenerweise zwei Personen auf dem E-Scooter unterwegs waren.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter keine erforderliche Haftpflichtversicherung bestand.
Gegen den Fahrer wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.
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