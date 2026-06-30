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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 29.06.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23.15 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Schloßstraße in Rudolstadt. Anlass der Kontrolle war, dass verbotenerweise zwei Personen auf dem E-Scooter unterwegs waren.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter keine erforderliche Haftpflichtversicherung bestand.

Gegen den Fahrer wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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