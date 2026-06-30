Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 29.06.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 23.15 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Schloßstraße in Rudolstadt. Anlass der Kontrolle war, dass verbotenerweise zwei Personen auf dem E-Scooter unterwegs waren.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter keine erforderliche Haftpflichtversicherung bestand.

Gegen den Fahrer wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

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