Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheiben am Kulturpalast zerstört - ein Tatverdächtiger ermittelt

Unterwellenborn (ots)

Am Montag, dem 29.06.2026, wurden mehrere Scheiben am Kulturpalast in Unterwellenborn beschädigt.

Gegen 22.30 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei, dass sich mehrere unbekannte Personen im Kulturpalast aufhalten sollen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten drei Personen in der Nähe des Gebäudes fest. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass sich einer der Personen zuvor im Kulturpalast aufgehalten und dort mehrere Scheiben zerstört haben soll.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die genauen Umstände der Tat sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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