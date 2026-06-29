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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldbrände im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Neu-Leibis / Saalfeld (ots)

Am Sonntagabend kam es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu zwei Wald- beziehungsweise Vegetationsbränden, die durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Kurz vor 21:00 Uhr bemerkten Zeugen einen Brand im Waldgebiet Neu-Leibis/Bergstraße bei Unterweißbach und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten den Kleinbrand gegen 22:00 Uhr vollständig löschen. Betroffen war eine Fläche von rund 20 Quadratmetern Waldboden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Am Brandort wurden Plastik- und Papierreste aufgefunden, die möglicherweise zum Entzünden des Feuers verwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich des Waldgebiets Neu-Leibis verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0161277 bei der Polizei in Saalfeld oder der ermittelnden Kriminalpolizeiinspektion zu melden.

Zu einem weiteren Vegetationsbrand kam es kurz vor 23:00 Uhr im Bereich des Bergfrieds/ Zum Fuchsturm in Saalfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort eine etwa 3 x 30 Meter große Vegetationsfläche in Brand. Als mögliche Ursache kommt eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe in Betracht. Auch dieses Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Durch das zügige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte in beiden Fällen eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert und größere Schäden vermieden werden.

Angesichts der seit Tagen anhaltenden hohen Temperaturen und der aktuell bestehenden hohen Waldbrandgefahr weist die Polizei eindringlich auf die geltenden Waldbrandgefahrenstufen hin. Bereits kleinste Unachtsamkeiten, wie das Wegwerfen von Zigarettenkippen oder der unsachgemäße Umgang mit offenem Feuer, können Brände mit erheblichen Folgen verursachen. Die Bevölkerung wird daher um besondere Vorsicht und umsichtiges Verhalten in Wald- und Vegetationsgebieten gebeten.

Die Ermittlungen zu den jeweiligen Brandursachen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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