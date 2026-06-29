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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwer verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

L2391/ Heilingen (ots)

Am Sonntagvormittag kam es kurz nach 11:00 Uhr auf der Landesstraße 2391 bei Heilingen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin war auf der L2391 von Heiligen in Richtung Röbschütz unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Heiligen fuhr ein 62-jähriger Radfahrer aus einem Feldweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0161064 bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und dazu, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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