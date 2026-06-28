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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken und ohne Führerschein

Saalburg (ots)

Am Samstag, den 27.06. gegen 19:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen 51-jährigen VW-Fahrer in der Ortslage Saalburg. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde in einer Klinik durchgeführt. Das Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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