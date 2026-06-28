LPI-SLF: Betrunken und ohne Führerschein

Triptis (ots) - Am Samstag, den 27.06. gegen 21:00 Uhr entzog sich ein Simson-Fahrer Polizeibeamten der Polizeiinspektion Saale-Orla, als dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Durch die Beamten konnte sowohl das Fahrzeug, als auch der verantwortliche Fahrzeugführer in einem Waldstück aufgefunden werden. Die Simson ist laut Aussage des Besitzers erheblich leistungsgesteigert und weder zugelassen, noch ...

mehr