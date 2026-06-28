Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
B 281 Neustadt (ots)
Am Sonntag, den 28.06. gegen 08:30 Uhr wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine beschädigte Warnbake im Baustellenbereich der Bundesstraße 281 bei Neustadt festgestellt. Weiterhin wurden bei der beschädigten Warnbake Fahrzeugteile aufgefunden. Gesucht wird ein Pkw Ford Fiesta MK7 (7. Generation) Facelift Baujahr 2012-2017, Farbe unbekannt. Wer kann Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen? Wer hat den Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Warnbake gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 unter dem Aktenzeichen 0160916/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
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