Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brennender Heuanhänger

Föritztal (ots)

Ein mit Heuballen beladener Traktoranhänger fing am Samstag Mittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Jagdshof und Mönchsberg Feuer. Der Fahrer des Traktors bemerkte eine Rauchentwicklung am Anhänger und koppelte die Zugmaschine noch rechtzeitig ab, bevor das Feuer auf diese übergreifen konnte. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Heu vom Anhänger geholt und abgelöscht. Ursache der Entzündung war nach gegenwärtigen Stand ein Zusammenspiel aus den hohen Außentemperaturen sowie möglichen chemischen Prozessen innerhalb der Heuballen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 2500 Euro an Ladung und Anhänger. Die Straße war aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten für ca. drei Stunden gesperrt.

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