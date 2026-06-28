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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nicht ganz nüchtern...

Saalfeld (ots)

war ein 49-jähriger Saalfelder mit seinem Mercedes unterwegs, als er am frühen Sonntagmorgen durch Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld in der Pößnecker Straße kontrolliert wurde. Ein mit ihm durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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