Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nicht ganz nüchtern...
Saalfeld (ots)
war ein 49-jähriger Saalfelder mit seinem Mercedes unterwegs, als er am frühen Sonntagmorgen durch Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld in der Pößnecker Straße kontrolliert wurde. Ein mit ihm durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.
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