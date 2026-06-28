Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Teurer Spaß
Rudolstadt (ots)
Am Samstagnachmittag wurde in der Jenaischen Straße ein E-Scooterfahrer einer mobilen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-jährige Mann keine Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug abgeschlossen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
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