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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Sonneberg (ots)

Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit dem Abend des 25.06.2026 aus Sonneberg vermissten Jan Grießinger zurückgenommen. Der Vermisste konnte am heutigen Abend wohlbehalten im Bereich Lichtenfels aufgegriffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die umfangreiche Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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