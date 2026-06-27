Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Sonneberg (ots)

Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit dem Abend des 25.06.2026 aus Sonneberg vermissten Jan Grießinger zurückgenommen. Der Vermisste konnte am heutigen Abend wohlbehalten im Bereich Lichtenfels aufgegriffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die umfangreiche Mithilfe.

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