LPI-SLF: E-Bike Fahrer stark alkoholisiert unterwegs

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Landstraße 1095 zwischen Schleiz und Gräfenwarth zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 19-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Hyundai hinter einem langsameren Fahrzeug in Richtung Gräfenwarth und hatte die Absicht dieses zu überholen. Als sie zum Überholen ...

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