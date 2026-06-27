Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Bike Fahrer stark alkoholisiert unterwegs
Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)
In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 03:15 Uhr stellten Beamte der PI Saale-Orla einen alkoholisierten Fahrer eines E-Bike in Oettersdorf fest. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest 1,64 Promille. Damit besteht auch beim Radfahrer die absolute Fahruntüchtigkeit und es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den 17-Jährigen eingeleitet.
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