Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer wird aus Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Landstraße 1095 zwischen Schleiz und Gräfenwarth zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 19-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Hyundai hinter einem langsameren Fahrzeug in Richtung Gräfenwarth und hatte die Absicht dieses zu überholen. Als sie zum Überholen ausscherte, war jedoch der 19-jährige mit seinem Transporter bereits neben ihr, da er ebenfalls überholen wollte. Der junge Mann bemerkte dies, wich nach links auf die Bankette aus und geriet ins Schleudern. Anschließend lenkte er gegen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich der Transporter, wobei der Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Dadurch wurde er schwer verletzt und musste zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Er wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Durch die Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Landstraße für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

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