Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jan Grießinger

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Sonneberg (ots)

Seit dem Abend des 25.06.2026, gegen 17.30 Uhr, wird der 33-jährige Jan Grießinger aus Sonneberg vermisst. Er verließ sein Wohnheim in der Gleisdammstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes - eine psychische Ausnahmesituation des jungen Mannes kann nicht ausgeschlossen werden. Ob er eine mögliche Anlaufadresse in Lichtenfels besucht wird momentan geprüft. Bisherige Suchmaßnahmen, auch unter dem Einsatz von Polizeihunden, führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

-ca. 180 cm groß und von normaler Statur -längere, ca. schulterlange dunkelbraune Haare, trägt manchmal eine Kopfbedeckung -bekleidet mit grüner Jogginghose, Pullover und möglicherweise Rucksack

Hinweise zum Verbleib des Gesuchten nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Sonneberger Polizei (0361-5743 76100) bzw. die KPI Saalfeld (03672-417 1464), entgegen.

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