Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der L 1113 - Drei Personen leicht verletzt

L1113/ Allendorf (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 1113 zwischen Unterköditz und Allendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße in Fahrtrichtung Allendorf. In einer Kurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw kam anschließend mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die 26-Jährige sowie zwei mitfahrende Kinder erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Landesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 19:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

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