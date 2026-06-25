Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: schwerer Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Neustadt/Orla - Am Dienstag, den 25. Juni 2026, kam es gegen 14:40 Uhr auf der Landstraße 1110 zwischen Neustadt/Orla und Lichtenau zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei verunfallte ein Motorradfahrer in einer Linkskurve so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber verflogen werden musste. Der Motorradfahrer gab an, dass er durch einen dunklen PKW Ford Galaxy von der Fahrbahn gedrängt wurde. Aufgrund weiterer Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die PI Saale-Orla um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfallhergangs. Es wird gebeten, dass sich Zeugen die den Unfall beobachteten oder aber denen das beschriebene Fahrzeug unmittelbar nach dem Unfall entgegenkam. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die PI Saale-Orla: 03661-431-0

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