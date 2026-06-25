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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter und Kleinkind

Sonneberg-Blechhammer (ots)

Seit Ende der vergangenen Woche wurde eine 19-Jährige mit ihrer knapp 2-jährigen Tochter öffentlich gesucht, nachdem sie aus dem Bereich Sonneberg-Blechhammer verschwunden waren. Am heutigen Donnerstag wurde die Frau nach Hinweisen in Baden-Württemberg aufgegriffen; sie und das kleine Mädchen sind wohlauf. Die Kleine wird anschließend wieder dem zuständigen Jugendamt zugeführt, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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