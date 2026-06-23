Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit über 2,0 Promille unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 22.06.2026, gegen 22:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Saalstraße in Saalfeld einen 39-jährigen Pkw-Fahrer.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,0 Promille. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Zudem wurde der Führerschein des 39-Jährigen sichergestellt.

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