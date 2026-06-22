Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Buntmetalldiebe unterwegs - Polizei warnt vor Diebstählen an Gebäuden

Sonneberg (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Diebstähle von Dachrinnen und Fallrohren aus Buntmetall im Raum Sonneberg gemeldet. Die unbekannten Täter entwendeten die fest an Gebäuden angebrachten Metallteile und verursachten dabei teilweise erhebliche Schäden.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Diebstahl von Dachrinnen und Fallrohren nicht nur finanzielle Schäden durch die Entwendung selbst verursacht. Häufig entstehen dadurch auch Folgeschäden an den betroffenen Gebäuden. In einem aktuellen Fall führte der Diebstahl wahrscheinlich zu einem Wasserschaden an einem Wohnhaus.

Haus- und Grundstückseigentümer sollten insbesondere an leerstehenden, abgelegenen oder schlecht einsehbaren Gebäuden regelmäßig kontrollieren, ob Dachrinnen und Fallrohre noch vollständig vorhanden sind. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich ohne erkennbaren Grund in der Nähe von Wohnhäusern, Firmengebäuden oder Baustellen aufhalten. Besonders in den Abend- und Nachtstunden können solche Beobachtungen wichtige Hinweise für die Ermittlungen liefern.

Wer feststellt, dass an seinem Gebäude Dachrinnen, Fallrohre oder andere Metallteile entwendet wurden, wird gebeten, dies umgehend bei der Polizei anzuzeigen. Auch verdächtige Wahrnehmungen sollten zeitnah gemeldet werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 entgegen.

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