Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Föritztal

Föritztal (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2026 wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Am Rahmen der Kontrollen wurde ein 40-jähriger männlicher Fahrzeugführer festgestellt, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitetls stand. Ein folglich durchgeführter Alkoholtest ergab 1,39 Promille.

Der Fahrzeugführer musste in der Folge eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Sonneberg über sich ergehen lassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die höchste gemessene Wert wurde durch eine 46-jährige Fahrzeugführerin verursacht. Sie war, bei erlaubten 30 km/h, mit ihrem PKW 32 km/h zu schnell unterwegs. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sowie das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit die Unfallgefahr nicht nur unerheblich steigern. Werden die Grenzwerte überschritten ist mit straf-, bzw. ordnungsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

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