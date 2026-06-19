LPI-SLF: 2. Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung / weitere Fotos des gesuchten Kindes

Bad Blankenburg (ots) - Gestern Vormittag meldete sich der Eigentümer eines Gartengrundstücks mit Gartenhütte in Bad Blankenburg, Bereich "Unterm Berg", bei der Polizei und zeigte einen Einbruch in seine Gartenhütte an. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem ein Rasenmäher, eine Sitzbank, ein Rost sowie Liegen gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen und nach ...

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