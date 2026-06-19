Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 2. Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung
weitere Fotos des gesuchten Kindes
Sonneberg-Blechhammer (ots)
Zur Öffentlichkeitsfahndung von Freitagmorgen, wonach die 19-jährige Monika Lakatosh gemeinsam mit ihrer knapp 2-jährigen Tochter, Emilia Lakatosh, vermisst wird, werden noch zwei aktuelle Fotos der Kindes bereitgestellt. Hinweise zum Verbleib von Mutter und Tochter nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die KPI Saalfeld, unter der Telefonnummer 03672-4171464 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
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