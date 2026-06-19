Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierte Pressemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Monika Lakatosh und ihrer Tochter Emilia Lakatosh

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Sonneberg-Blechhammer (ots)

Seit gestern Nachmittag werden eine 19-jährige Mutter, Monika Lakatosh, sowie ihr knapp 2-jährige Tochter, Emilia Lakatosh, vermisst. Das kleine Mädchen befand sich aufgrund einer Maßnahme des Jugendamtes bei einer Pflegefamilie. Gestern Nachmittag kam es dann in Sonneberg-Blechhammer zu einer zufälligen Begegnung zwischen dem Pflegevater sowie der leiblichen Mutter. In der Folge nahm die Mutter das Kind an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Nach Ansicht des Jugendamtes ist eine dringende Rückführung des Kindes in deren Obhut geboten.

Die gesuchte Mutter, Monika Lakatosh, kann wie folgt beschrieben werden: -19 Jahre alt -Größe und Gewicht unbekannt, wird als "klein und schmal" beschrieben -dunkle, lange Haare -Bekleidung unbekannt

Die gesuchte Tochter, Emilia Lakatosh, kann wie folgt beschrieben werden: -1 Jahr und 10 Monate alt, entsprechend kindgerecht entwickelt -dunkelblonde Haare -bekleidet mit hellgrauem Body, weißer Strumpfhose und lila Schuhen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermissten sich mit Taxi, Bus oder Bahn fortbewegen; ein Zielort ist nicht bekannt. Hinweise zum Verbleib von Mutter mitsamt Kind nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die KPI Saalfeld (Tel.:03672-4171464, entgegen.

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