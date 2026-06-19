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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Mopedfahrer

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Straße "Am Alten Hügel" in Bad Lobenstein ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Mopedfahrer. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Am Alten Hügel" in Richtung Stadtzentrum. Hinter ihr fuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer. An der Einmündung zur Poststraße beabsichtigte die Pkw-Fahrerin abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Mopedfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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