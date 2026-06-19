Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhütte - Diebesgut im Nachbargarten aufgefunden

Bad Blankenburg (ots)

Gestern Vormittag meldete sich der Eigentümer eines Gartengrundstücks mit Gartenhütte in Bad Blankenburg, Bereich "Unterm Berg", bei der Polizei und zeigte einen Einbruch in seine Gartenhütte an. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem ein Rasenmäher, eine Sitzbank, ein Rost sowie Liegen gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen und nach Eintreffen der Polizeibeamten konnten die als gestohlen gemeldeten Gegenstände auf einem benachbarten Gartengrundstück aufgefunden werden. Durch die weiteren Ermittlungen geriet ein 35-jähriger Mann in den Fokus der Beamten und wird derzeit als Tatverdächtiger geführt. Das aufgefundene Diebesgut wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Der Tatverdächtige konnte sich im Gespräch mit den Polizeibeamten nicht erklären, wie die entwendeten Gegenstände auf sein eigenes Gartengrundstück gelangt waren. Die Ermittlungen dauern an.

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