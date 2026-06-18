Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 17:00 Uhr, und Mittwochabend drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Neustadt an der Orla ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Haus. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Auch die Höhe eines möglichen Beuteschadens sowie des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld führte die Spurensuche und Spurensicherung am Tatort durch und hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 0151229 zu melden.

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