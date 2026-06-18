Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter E-Rollerfahrer nach Sturz verletzt

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Roller. Zeugen beobachteten einen Mann, der mit seinem E-Roller unterwegs war. Als er an der Kreuzung Pfortenstraße/Albrecht-Dürer-Straße/Münzplatz verkehrsbedingt anhalten musste, verlor er offenbar das Gleichgewicht und kippte mit seinem Fahrzeug um. Dabei stürzte der Senior zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Mehrere Zeugen eilten dem Mann zur Hilfe und kümmerten sich zunächst darum, den E-Roller von der Fahrbahn zu verbringen. In dieser Zeit entfernte sich der Senior kurzzeitig von der Unfallstelle. Er konnte jedoch wenig später in einer angrenzenden Straße festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten nahmen den Unfall auf. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt, da am Fahrzeug Unstimmigkeiten hinsichtlich des Versicherungsschutzes vorlagen. Gegen den 72-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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