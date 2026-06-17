Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall auf der B4 - Drei Personen schwer verletzt - Zeugen gesucht

B4/ Heubisch (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 4 nahe des Abzweigs Heubisch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Audi-Fahrerin gegen 13:45 Uhr die B4 in Fahrtrichtung Neustadt bei Coburg. Im Bereich des Abzweigs Heubisch setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Arbeits- beziehungsweise landwirtschaftlichen Fahrzeugs an. Während des Überholvorgangs kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Der VW war mit einer 34-jährigen Fahrerin sowie einer 12-jährigen Mitfahrerin besetzt. Durch die Kollision wurden alle drei beteiligten Personen schwer verletzt. Die 27-jährige Audi-Fahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassinnen des VW wurden ebenfalls zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen, den Einsatz des Gutachters sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung kam es bis etwa 19:00 Uhr zu zeitweisen Vollsperrungen der Bundesstraße 4. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Sonneberg sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Insbesondere wird der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des Arbeits- oder landwirtschaftlichen Fahrzeugs gesucht, das unmittelbar vor dem Überholvorgang von mehreren Fahrzeugen überholt worden sein soll und somit zumindest teilweise mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Sonneberg unter Angabe des Aktenzeichens 0149813 entgegengenommen.

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