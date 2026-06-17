Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Kaulsdorf (ots)

Am Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 10:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ortslage Fischersdorf einen Pkw-Fahrer.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer, einen Wert, der im Grenzbereich zur absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille lag. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die tatsächliche Blutalkoholkonzentration über diesem strafrechtlich relevanten Grenzwert liegt, wurde zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht derzeit noch aus. Erst nach Vorliegen des Gutachtens kann abschließend beurteilt werden, ob gegen den Fahrer weiter wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird.

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