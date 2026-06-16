PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unterwellenborn ereignet hat.

Ein Mann hatte seinen Ford Ranger am 16. Juni in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Medimax in der Kronacher Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des hinteren Stoßfängers sowie einen Lackschaden an der Heckklappe fest. Der hintere Stoßfänger war zudem verzogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Ford Ranger entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0149390 bei der Polizei in Schleiz oder Saalfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 14:35

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Saalfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 15.00 Uhr, einen in der Eichendorffstraße in Saalfeld geparkten Pkw. Der graue VW Polo war am rechten Fahrbahnrand im Bereich der Einmündung zur Sonnenberger Straße abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren beziehungsweise beim Ein- oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren