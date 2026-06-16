Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unterwellenborn ereignet hat.

Ein Mann hatte seinen Ford Ranger am 16. Juni in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Medimax in der Kronacher Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des hinteren Stoßfängers sowie einen Lackschaden an der Heckklappe fest. Der hintere Stoßfänger war zudem verzogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Ford Ranger entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0149390 bei der Polizei in Schleiz oder Saalfeld zu melden.

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