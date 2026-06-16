Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-Jährige an Bushaltestelle angegriffen - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 15.06.2026, wurde die Polizei gegen 13:00 Uhr über eine Körperverletzung an einer Bushaltestelle in der Beulwitzer Straße in Saalfled informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 16-Jährige von drei bislang unbekannten Männern angegriffen worden sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche von den Tätern mehrfach gegen den Kopf geschlagen und dabei verletzt. Bereits zuvor soll sie von den Männern beleidigt worden sein.

Die Geschädigte war zuvor mit der Buslinie 2 unterwegs gewesen. Dort soll sie bereits von einem der späteren, bislang unbekannten Tätern, angesprochen worden sein.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0148765/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

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