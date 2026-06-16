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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller - E-Bike und Wertgegenstände gestohlen

Rudolstadt (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Cumbacher Straße in Rudolstadt eingebrochen und haben aus mehreren Kellerabteilen Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen den Abendstunden des 14.06.2026 und den Morgenstunden des 15.06.2026. Die Täter verschafften sich Zugang zum Kellerbereich und entwendeten unter anderem ein graues E-Bike des Typs "Cube Stereo Hybrid" sowie weitere Wertgegenstände.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Angabe des entsprechenden Aktenzeichens: 0148764/2026 bei der Saalfelder Polizei melden (Tel.: 03671 56 0)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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