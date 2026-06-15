Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: S-Pedelec-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Saalfeld (ots)

Am 13.06.2026 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schenkendorfstraße in Saalfeld einen 51-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine erforderliche Pflichtversicherung bestand. Zudem war der Mann nicht im Besitz der für das Führen eines S-Pedelecs notwendigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab darüber hinaus einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Gegen den 51-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr.

Aus diesem Anlass weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Kraftfahrzeuge über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügen müssen. Darüber hinaus ist für das Führen von Kraftfahrzeugen, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit mehr als 25 km/h beträgt, eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich.

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