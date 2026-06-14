Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Bikes
Saalfeld (ots)
Saalfeld, 14.06.2026 - Während der Veranstaltung "Dynamit auf Rädern" ist es am Weidig zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes gekommen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten das Fahrrad und entfernten sich anschließend unerkannt.
Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein "Conway Xyron S 3.7" in der Farbe schwarz mit goldener Schrift. Der entstandene Schaden beläuft sich auf nahezu 5000,00 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer während der Veranstaltung verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter dem Aktenzeichen 0147554/2026 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
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