Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzungen und Beleidigungen

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum mehreren Körperverletzungsdelikten.

Auf dem LIKRA-Fest in Sonneberg, eskalierte ein Streit zwischen einem 46-Jährigen und einem 58-Jährigen und endete zunächst in einer Ohrfeige. Der Geschädigte wehrte sich natürlich, sodass die Security eingreifen und die Beteiligten vom Platz verweisen musste. Dabei mischte sich ein Dritter in das Geschehen ein und beleidigte, bedrohte bzw. attackierte nun auch die Security. Gegen mehrere Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt.

Auch auf einer Kirmesfeier bei Schwärzdorf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug ein 21-Jähriger einen 17-Jährigen ins Gesicht und beleidigte ihn sowie eine weitere Person. Der sichtlich alkoholisierte junge Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell