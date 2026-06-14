Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich auf der L1148 zwischen Steinach und Blechhammer ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei mehrere Insassen teils schwer verletzt wurden. Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer wollte aus einer Parkbucht auf die L1148 einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 37-jährigen Renault-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Skoda. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Pkw haben Totalschaden.

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