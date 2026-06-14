Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten im Bereich

Sonneberg/ Theuern (ots)

Bei Verkehrskontrollen der Sonneberger Polizei wurden mehrere Trunkenheitsfahrten am späten Freitagabend bzw. Samstagmorgen festgestellt.

Ein 35-jähriger VW-Fahrer wurde in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße kontrolliert und wies dabei einen Alkoholwert knapp über 0,5 Promille auf. Eine spätere gerichtsverwertbare Messung bestätigte den Wert, sodass gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Bei der Kontrolle eines 65-jährigen VW-Fahrers in Theuern wurde ein Alkoholwert von zunächst 0,74 Promille festgestellt. Auch hier bestätigte die anschließende Messung auf der Dienststelle den Wert, sodass gegen ihn ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

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