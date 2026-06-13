LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Freitag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW die Landstraße von Saalburg in Richtung Ebersdorf. Kurz nach dem Abzweig nach Zoppoten kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde sie leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Fahrzeug war niht mehr ...

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