Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer
Gräfenwarth, Saale-Orla-Kreis (ots)
In der Nacht zu Samstag führten Beamte der PI Saale-Orla eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde gegen 02:15 Uhr ein 61-jähriger Audifahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der gerichtsverwertbare Test in der Dienststelle bestätigte diesen Wert. Somit erwarten den Mann nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, 2 Punkte im Flensburger Fahreignungsregister und 1 Monat Fahrverbot.
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