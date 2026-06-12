Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Kind

Lehesten (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 17:00 Uhr auf der Leutenberger Straße in Lehesten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein neunjähriger Junge war gemeinsam mit mehreren Kindern mit seinem Fahrrad unterwegs, als es im Bereich einer Einmündung zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind mutmaßlich mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Der Junge wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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