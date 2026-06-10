Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Wohnungsbrand
Pößneck (ots)
Am Mittwochmorgen, gegen 00.45 Uhr brach in einer Wohnung in Pößneck im Bodelwitzer Weg ein Feuer aus, in der Folge entwickelte sich in der Wohnung sowie auch im Treppenhaus eine starke Rauchbildung. Ein Nachbar bemerkte den Brandausbruch und konnte den 66-jährigen Mieter noch aus der betroffenen Wohnung bringen. Der 66-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 02.00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Der Sachschaden kann derzeit nicht benannt werden.
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