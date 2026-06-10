Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Pößneck (ots)
Am Dienstag, gegen 17.00 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines PKW die Straße von Pößneck in Richtung Herschdorf und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 67-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
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