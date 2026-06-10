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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots)

Am Dienstag, gegen 17.00 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines PKW die Straße von Pößneck in Richtung Herschdorf und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 67-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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